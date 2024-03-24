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Era of Magic Wars (Мод, Много денег)

Era of Magic Wars (Мод, Много денег) 2.0.00

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Версия:
2.0.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TINYSOFT - slots, slot machines & casino games
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 451

Era of Magic Wars — это уникальная возможность, которая открывает перед вами путь к покорению системы талантливых героев. Эта игра является одной из самых легендарных игр согласно последней стратегии на сегодняшний день для тех из вас, кто не знает. Когда вы прибудете сюда, вам придется собрать множество совершенно новых эпических героев, вращающихся вокруг бесконечных войн. Кроме того, вас ждет королевство, содержащее много магии.


Во-первых, ваша основная задача при переходе в этот мир заключается в том, что вы можете собрать облик множества разных героев. Они являются козырной картой, которая определяет, слабы вы или сильны на поле боя. Собрав экстраординарных эпических героев, вам нужно добавить им больше энергии. Другими словами, вам нужно перейти на следующий уровень. В частности, для этого вы можете экипировать более уникальное оружие и доспехи, которые принесут большую силу.




Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество золота*

2. Неограниченное количество бриллиантов*

3. Неограниченное количество ресурсов*

* сначала вам нужно достаточно, и все никогда не уменьшается, когда вы тратите

 Теги темы: Много денег

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Скачать Era of Magic Wars (Мод, Много денег) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

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