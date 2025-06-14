Описание

Sky On Fire : 1940 - это очень впечатляющий по своим возможностям и качеству авиасимулятор. События происходят в воздухе во время битвы за Британию. В вашем распоряжении четыре страны, находящиеся в конфликте, и целый ряд различных типов самолетов с каждой стороны. Игрокам предстоит сесть за штурвалы легендарных истребителей и бомбардировщиков, а затем выполнить поставленные перед ними задачи и успешно вернуться на родные аэродромы. Отличная проработка поведения робота позволит вам получить массу удовольствия от воздушного боя, отражения атак вражеских истребителей и просто полетов на большой высоте.