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Sky On Fire : 1940 (Мод, Unlocked)

Sky On Fire : 1940 (Мод, Unlocked) 0.9.1

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Версия:
0.9.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ISNI-Industries
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 02:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 502
Скриншоты
Описание

Sky On Fire : 1940 - это очень впечатляющий по своим возможностям и качеству авиасимулятор. События происходят в воздухе во время битвы за Британию. В вашем распоряжении четыре страны, находящиеся в конфликте, и целый ряд различных типов самолетов с каждой стороны. Игрокам предстоит сесть за штурвалы легендарных истребителей и бомбардировщиков, а затем выполнить поставленные перед ними задачи и успешно вернуться на родные аэродромы. Отличная проработка поведения робота позволит вам получить массу удовольствия от воздушного боя, отражения атак вражеских истребителей и просто полетов на большой высоте.


Информация о модах

Все разблокировано

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Sky On Fire : 1940 (Мод, Unlocked) v0.9.1 MOD APK

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Скачать Sky On Fire : 1940 (Мод, Unlocked) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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