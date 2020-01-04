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Gun Sounds : Gun Simulator (Мод, Без рекламы)

Gun Sounds : Gun Simulator (Мод, Без рекламы) 332

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Версия:
332
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AA Studio Game
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 547
Скриншоты
Описание

Gun Sounds - это приложение, которое предлагает уникальный опыт для энтузиастов оружия. Здесь вы сможете познакомиться с различными видами огнестрельного оружия, узнать их характеристики и особенности, а также научиться использовать их правильно и безопасно.


Одной из основных особенностей игры являются ее реалистичные звуковые эффекты. Вы сможете услышать детально воссозданные звуки выстрелов различных видов оружия, что добавит аутентичности вашему опыту. При этом, взаимодействуя с другими противниками, вы сможете ощутить напряжение и адреналин, связанные с такими ситуациями.


В Gun Sounds вы также сможете изучить различные виды оружия, их особенности и применение в различных ситуациях. Будь то пистолеты, винтовки, пулеметы или снайперские винтовки, у вас будет возможность подобрать подходящее оружие и овладеть навыками его использования. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным стрелком или просто интересуетесь огнестрельным оружием, Gun Sounds может предоставить вам увлекательный опыт и расширить ваши знания в этой области.


Информация о модах

Все оружие разблокировано, без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Gun Sounds : Gun Simulator (Мод, Без рекламы) v332 MOD APK

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Скачать Gun Sounds : Gun Simulator (Мод, Без рекламы) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Gun Sounds : Gun Simulator (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Leon
Leon 1 ноября 2022 07:20
Как пользоватся модом я нажимаю на кнопку no ads +unlockall guns и ничего не происходит а реклама поевляется
+2
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