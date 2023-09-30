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Anime School Zombie Simulator (Мод, Много денег)

Anime School Zombie Simulator (Мод, Много денег) 2.12

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Версия:
2.12
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Yummy School Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 374 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
929
Скриншоты
Описание

В Anime High School Zombie Simulator вас ожидает захватывающее путешествие, полное интриг и опасностей. Ваша героиня, Yandere, владеет боевыми искусствами, что делает ее мощным оппонентом для зомби и монстров, но ситуация в школе осложнена появлением Королевы зомби. Это загадочное существо превратило большинство вашей школьной общины в безжизненные твари, а ваша задача — попытаться выяснить, как остановить этот кошмар и вернуть нормальную жизнь в вашей школе.


Игра, вероятно, предложит вам разнообразные миссии, бои и квесты, которые позволят вам постепенно раскрывать тайны этой постапокалиптической истории. Вам придется применить все свои навыки и умения, чтобы победить монстров, разгадать головоломки и исследовать территории школы, которые стали опасными.


Игры с элементами аниме всегда радуют игроков ярким стилем и увлекательными персонажами. Anime High School Zombie Simulator, вероятно, не исключение, и ее смесь действия, ролевых элементов и анимационного стиля может создать захватывающий опыт для фанатов жанра. Так что приготовьтесь к приключению, борьбе с монстрами и раскрытию тайн в этой аниме игре о выживании в мире зомби.


Информация о модах

1. Неограниченное количество гол

2. Неограниченное количество алмазов

3. Неограниченное количество зелий.

Используйте их, даже если их недостаточно.

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Anime School Zombie Simulator (Мод, Много денег) 374 Мб Ссылка 2 374 Мб

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