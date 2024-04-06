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Grow Archer Chaser - Idle RPG (Мод, Гранатовая инъекция)

Grow Archer Chaser - Idle RPG (Мод, Гранатовая инъекция) 240620

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Версия:
240620
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SUPERBOX.Inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 315 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 141

Grow Archer Chaser - это увлекательная игра в жанре ролевой стрелялки, в которой игроку предстоит взять на себя роль эльфа и отправиться в захватывающее приключение. Ваш персонаж будет сражаться с монстрами и собирать различные ресурсы, которые имеют важное значение для его развития.


Основной геймплей игры заключается в стрельбе из лука, преследовании монстров и выполнении квестов. Вы будете управлять своим персонажем, а также улучшать его навыки, оружие и характеристики с помощью собранных ресурсов. Это позволяет создать более мощного и эффективного эльфа, способного справиться с более сложными вызовами.


Одной из интересных особенностей игры являются баннеры призыва, которые предоставляют игрокам возможность получить новое снаряжение. Также, вам придется собирать стрелы разного качества, чтобы улучшить свою атаку.



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Скачать Grow Archer Chaser - Idle RPG (Мод, Гранатовая инъекция) 315 Мб Ссылка 2 315 Мб

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