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Undead Land: Zombie Roadkill (Мод, Без рекламы)

Undead Land: Zombie Roadkill (Мод, Без рекламы) 0.9.9b16

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Версия:
0.9.9b16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TDCGames Global
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3

Undead Land: Zombie Roadkill — это захватывающий симулятор тапа, погружающий игроков в сеттинг зомбиапокалипсиса. Игра выделяется своей занимательно-смешной рисовкой персонажей и мутантов, а также разнообразными событиями, как сюжетными, так и побочными. В процессе игры вас ждут увлекательные приключения, возможность комбинирования элементов, коллекционирование уникальных предметов и многое другое.


В ней участники сами берут на себя задачу поражать зомби. Персонажи в их команде выступают в роли помощников в этом нелёгком деле. Каждый новый уровень приносит новые вызовы и врагов, что делает игровой процесс динамичным и увлекательным.


Игра не стоит на месте — разработчики постоянно выпускают обновления и дополнения, благодаря которым контент игры остаётся свежим и интересным. Даже игроки, уже проделавшие долгий путь, найдут в Undead Land: Zombie Roadkill что-то новое и увлекательное, что не даст им заскучать.


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Скачать Undead Land: Zombie Roadkill (Мод, Без рекламы) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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