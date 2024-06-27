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Burjuva 2024 (Мод, Без рекламы)

Burjuva 2024 (Мод, Без рекламы) 0.5

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Версия:
0.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Pusu Games
Категория:
Симуляторы / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

Burjuva 2024 — это захватывающий симулятор автосалона и гаража, предоставляющий игрокам уникальную возможность окунуться в мир автомобильного бизнеса. В этой игре вам предстоит покупать транспортные средства, улучшать их, модернизировать и затем выставлять на продажу по собственным ценам. Вы сможете не только оценить результат своей работы, но и испытать автомобили в режиме свободной езды и выполнении разнообразных заданий.


Основные особенности игры включают в себя высококачественную графику и интерактивные элементы, что делает процесс игры более реалистичным и увлекательным. Игроки могут наслаждаться тестированием автомобилей, участвовать в различных испытаниях, получая ценные призы за свои достижения. Эти призы открывают новые возможности и условия, а также пополняют коллекцию редкими моделями автомобилей.


В Burjuva 2024 тщательно проработаны салоны автомобилей, что добавляет игре реалистичности и привлекательности. Любители работы с машинами найдут здесь множество аспектов, которые их заинтересуют, от тонкой настройки и модернизации автомобилей до управления бизнесом автосалона. Игроков ждут множество часов увлекательного геймплея и незабываемых впечатлений.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Burjuva 2024 (Мод, Без рекламы) 0.5 взлом

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Скачать Burjuva 2024 (Мод, Без рекламы) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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