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Idle Cat Empire: Tycoon Games (Мод, Много денег)

Idle Cat Empire: Tycoon Games (Мод, Много денег) 0.050

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Версия:
0.050
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SKYBULL
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 667 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5

Idle Cat Empire: Tycoon Games — это невероятно милый и добрый кликер, в котором игроки займутся управлением фабрикой игрушек, где всеми делами занимается коллектив очаровательных кошек. Оригинальность происходящего, великолепный дизайн и масса веселья значительно выделяют проект на фоне других игр с подобной механикой. Здесь вас ждет увлекательный процесс создания игрушек, который не даст скучать ни на минуту.


В ней игроки будут не только выполнять основные задачи по производству игрушек, но и решать разнообразные затруднения, участвовать в мини-играх и подбирать экипировку и повседневную одежду для своих пушистых подопечных. Фабрика будет постепенно развиваться, а с ней и возможности для кастомизации и украшения.


Обеспечение увлекательного досуга для ваших кошек — еще одна важная часть игры. Это может включать организацию веселых мероприятий, создание уютных уголков для отдыха и многое другое. Idle Cat Empire: Tycoon Games — это идеальное развлечение для любого поклонника качественных и оригинальных кликеров, которое подарит массу положительных эмоций и удовольствия.


Скриншоты

Информация о модах

  • Неограниченные деньги
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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Cat Empire: Tycoon Games (Мод, Много денег) 0.050 взлом

Можно скачать версию "0.048", новая версия скоро появится!


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Скачать Idle Cat Empire: Tycoon Games (Мод, Много денег) 667 Мб Ссылка 2 667 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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