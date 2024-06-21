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FAR: Lone Sails (Полная версия)

FAR: Lone Sails (Полная версия) 1.45

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Версия:
1.45
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Assemble Entertainment
Категория:
На русском / Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 841 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7

FAR: Lone Sails — это захватывающая игра, погружающая вас в постапокалиптический мир, наполненный эмоциями и фантазиями. Сев за руль загадочного транспортного средства, вы отправитесь в одинокое путешествие по пустоши. Благодаря топливному туннелю, сильному ветру и неослабевающей храбрости, вы раскроете тайны гор, преодолеете бушующие волны и обретете надежду в разрушенном мире. Начните свое путешествие и погрузитесь в эмоциональный и медитативный опыт, который предлагает FAR: Lone Sails.


Игра погружает вас в уникальный и загадочный мир с прекрасным видом на постапокалиптические пейзажи. В этом мире время как будто остановилось, ландшафты изменились, а люди исчезли. Вас ждут пустоши с бесплодными лугами, бесконечные песчаные поля и высокие горы. Атмосфера игры передает ощущение одиночества и таинственности, подчеркивая контраст между былым величием и нынешним опустошением.


Путешествуя на своем транспортном средстве по этим землям, вы столкнетесь с интересными вещами и откроете для себя уникальные места. От затонувших кораблей в красном песке до туманных холмов — каждый пейзаж имеет свою историю и тайну, ожидающую вашего внимания. FAR: Lone Sails предлагает игрокам увлекательное и медитативное путешествие, где каждый шаг ведет к новым открытиям и переживаниям.


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Информация о модах

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