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Электрички Про

Электрички Про 0.846

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Версия:
0.846
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Zhenya
Категория:
Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 561 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 399
Скриншоты
Описание

Откройте для себя острые ощущения от вождения локомотива с Электрички Про! Этот динамичный и интерактивный симулятор предлагает захватывающий опыт управления поездом в режиме реального времени. Благодаря интуитивно понятным элементам управления вы почувствуете себя настоящим инженером, преодолевая плотный трафик, преодолевая сложные препятствия и выполняя миссии. Кроме того, наслаждайтесь игрой без рекламы для более плавного игрового процесса.


Испытайте азарт управления мощным локомотивом с помощью Trains Pro! Приготовьтесь к интенсивным испытаниям и поднимитесь, чтобы встретиться с ними лицом к лицу в незабываемом путешествии. Без рекламы, которая мешает вашей концентрации, наслаждайтесь непрерывным игровым процессом и отправляйтесь в собственное приключение на поезде!


Информация о модах

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