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The Case of the Golden Idol (Полная версия)

The Case of the Golden Idol (Полная версия) 0.9

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Версия:
0.9
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6

The Case of the Golden Idol — это прекрасный подарок для фанатов point-and-click приключений, запутанных сюжетов и глубокого личного участия в различных событиях. Игра предлагает игрокам увлекательную и продолжительную историю, охватывающую несколько поколений одной семьи. В центре сюжета — золотая статуэтка, некогда украденная предком главного героя. Этот магический артефакт, по всей видимости, проклят, что приносит несчастья всем, кто с ним сталкивается.


Игрокам предстоит взять на себя роль потомка этого предка и начать расследование череды странных смертей и пугающих происшествий, связанных с проклятой статуэткой. С каждой разгаданной тайной и собранной уликой перед вами будет раскрываться все более сложная и запутанная картина. Ваша задача — найти ответы на многочисленные вопросы и понять, что на самом деле стоит за этими мистическими событиями.


The Case of the Golden Idol сочетает в себе классический геймплей point-and-click приключений с захватывающим сюжетом и атмосферой таинственности. Вас ждут сложные головоломки, увлекательные диалоги и тщательно проработанные локации, которые позволят полностью погрузиться в игру и насладиться каждым моментом этого захватывающего приключения.


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