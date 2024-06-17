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ПЯТЬ НОЧЕЙ В СССР (Полная версия)

ПЯТЬ НОЧЕЙ В СССР (Полная версия) 1.4.8.8

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Версия:
1.4.8.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Kaulquappe228
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
55

Пять ночей в СССР — это захватывающая игра в жанре survival horror, где вам предстоит испытать свои нервы на прочность. В роли охранника музея СССР, ваша основная задача — выжить пять ночей в окружении зловещих советских аниматроников. Эти аниматроники, ожившие по неведомым причинам, стремятся вас напугать и нанести вред.


Игра требует от игроков не только храбрости, но и высокой концентрации внимания. Для защиты и контроля ситуации вам доступны видеокамеры, которые помогут отслеживать перемещения аниматроников, а также двери, которые можно закрывать в случае опасности. Правильное использование этих инструментов является ключом к вашему выживанию.


Каждая ночь в игре увеличивает сложность, добавляя новые вызовы и заставляя игроков быть на шаг впереди своих страшных противников. "Пять ночей в СССР" обещает не только напряженные моменты страха, но и глубокое погружение в атмосферу советского прошлого, что делает её уникальной среди игр подобного жанра. Подготовьтесь к испытанию, которое проверит все ваши навыки выживания.


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Информация о модах

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Скачать ПЯТЬ НОЧЕЙ В СССР (Полная версия) 1.4.8.8 взлом

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Скачать ПЯТЬ НОЧЕЙ В СССР 1.4.8.8 (Ссылка 2)

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