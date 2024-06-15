android-1.ru / Игры / Стратегии / DarkKiller (Полная версия)
DarkKiller (Полная версия)

DarkKiller (Полная версия) 1.0.0

0
0
Скачать (92 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LRZZ
Версия:
1.0.0
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3

DarkKiller — это увлекательная игра-головоломка, в которой игрокам предстоит исключать одинаковые продукты, чтобы зарабатывать очки. Механика игры проста и интуитивно понятна: вам нужно найти и нажать на три одинаковых продукта на экране, чтобы исключить их из игрового поля. Каждое успешное исключение приносит вам очки, и ваша задача — набрать как можно больше очков, находя и исключая совпадающие продукты. Игра становится все более сложной по мере прохождения уровней, что требует от вас внимательности и быстрой реакции.


DarkKiller предлагает захватывающий игровой процесс, который тренирует ваше внимание и способности к быстрому принятию решений. Наслаждайтесь простотой и увлекательностью этой головоломки, стремясь к новым рекордам и соревнуясь с друзьями.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать DarkKiller (Полная версия) 1.0.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать DarkKiller 1.0.0
Скачать DarkKiller 1.0.0 (Ссылка 2)

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
ColorfulFlower (Полная версия)
ColorfulFlower (Полная версия)
Версия: 1.0.0
BeyondMeasure (Полная ваерсия)
BeyondMeasure (Полная ваерсия)
Версия: 1.0.0
Arcana Defenders (Полная версия)
Arcana Defenders (Полная версия)
Версия: 1.1.0
Our Empire Remake Pro (Полная версия)
Our Empire Remake Pro (Полная версия)
Версия: 0.4b2
Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню)
Titan Slayer: Deckbuilding RPG (Мод меню)
Версия: 1.4.0
Girls' Frontline (Мод меню)
Girls' Frontline (Мод меню)
Версия: 3.0400_427
BeautifulFlower (Полная версия)
BeautifulFlower (Полная версия)
Версия: 1.0
Five Nights at Maggie's 3 (Полная версия)
Five Nights at Maggie's 3 (Полная версия)
Версия: 1.1.5

Отзывы о DarkKiller (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив