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Guardian Merge: Random Defense (Мод меню)

Guardian Merge: Random Defense (Мод меню) 0.9.15

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
gameberry studio(Idle RPG, Simulation)
Версия:
0.9.15
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Guardian Merge — это яркая и динамичная игра, сочетающая элементы жанров Tower Defense и игры со слиянием, предлагающая свежий взгляд на традиционные концепции. В этой игре жители деревни и монстры используют мощные заклинания в битвах, что добавляет глубины и интереса к игровому процессу.


Игрокам предстоит управлять и вызывать различных героев, объединять их и точно расставлять на поле боя, чтобы защитить своё королевство от волн наступающих врагов. Каждый герой обладает уникальными способностями и атрибутами, поэтому правильное время и место для слияния героев и их расстановка становятся ключевыми элементами стратегии.


Что делает Guardian Merge особенно привлекательной, так это сложность и глубина стратегии, необходимой для достижения высоких результатов. Игроки получают удовольствие от продумывания тактик и комбинаций, что добавляет игре не только вызов, но и огромное количество разнообразных ситуаций, в которых можно проявить свои навыки и умения.


Информация о модах

Меню:


>Множитель урона

>Множитель защиты

>Режим Бога

>Валюта всегда увеличивается

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Скачать Guardian Merge: Random Defense (Мод меню) 0.9.15 взлом

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Скачать Guardian Merge: Random Defense (Мод меню) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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