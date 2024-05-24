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Рой Воинов (Мод, Режим бога)

Рой Воинов (Мод, Режим бога) 1.0.6

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
P2O GAME STUDIO
Версия:
1.0.6
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
id приложения:
com.pl.oh.warriors.swarm
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
59

Война между армиями всегда была горячей темой в любую эпоху. И если вы верите, что станете настоящим лидером, способным стратегически мобилизовать специальные войска, то Warriors Swarm подойдет вам. Придя в эту игру, вы станете настоящим командующим армией и сможете использовать свои стратегические способности, чтобы противостоять могущественным армиям. Игра также будет развиваться, поэтому вы сможете исследовать разные армии на протяжении веков.


Игра начнется с медленного, постепенного развития, в котором вам будет предложено постепенно создавать свою армию. Обладая своим интеллектом и командными способностями, вы должны собрать единомышленников, чтобы сформировать мощную боевую армию. Еда будет для вас важным фактором при сборе боевой армии. Их развитие станет самой актуальной задачей для создания мощной армии.


Скриншоты

Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. БЫСТРАЯ АТАКА

3. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

4. МЕНЮ МОДОВ

 Теги темы: Режим бога

Скачать Рой Воинов (Мод, Режим бога) 1.0.6 взлом

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Скачать Рой Воинов (Мод, Режим бога) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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