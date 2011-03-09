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Mafia King (Мод Меню)

Mafia King (Мод Меню) 1.60.0

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Версия:
1.60.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Games Hub Hong Kong Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
979
Скриншоты
Описание

В преисподней, хотя и кажется, что царит хаос, на самом деле существует своя иерархия и правила игры. Здесь сила и власть определяются доступом к ресурсам и численностью войск. Это основа бандитской системы, где превосходство достигается благодаря объединению с единомышленниками и координации атак на противников.


Игроки Mafia King должны действовать сообща, чтобы захватить территории и установить свою власть. Вопрос «Кто здесь хозяин?» становится основным мотивом действий. После достижения консенсуса внутри своей банды игроки направляют свои усилия на завоевание городов, что является конечной целью в этой борьбе за власть и превосходство в преисподней.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Mafia King (Мод Меню) v1.60.0 MOD APK

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Скачать Mafia King (Мод Меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Старые версии Mafia King
Version 1.29.0


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