Версия:
1.60.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Games Hub Hong Kong Limited
Обновлено:
Сегодня, 22:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
979
Описание
В преисподней, хотя и кажется, что царит хаос, на самом деле существует своя иерархия и правила игры. Здесь сила и власть определяются доступом к ресурсам и численностью войск. Это основа бандитской системы, где превосходство достигается благодаря объединению с единомышленниками и координации атак на противников.
Игроки Mafia King должны действовать сообща, чтобы захватить территории и установить свою власть. Вопрос «Кто здесь хозяин?» становится основным мотивом действий. После достижения консенсуса внутри своей банды игроки направляют свои усилия на завоевание городов, что является конечной целью в этой борьбе за власть и превосходство в преисподней.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
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