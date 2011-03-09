Описание

В преисподней, хотя и кажется, что царит хаос, на самом деле существует своя иерархия и правила игры. Здесь сила и власть определяются доступом к ресурсам и численностью войск. Это основа бандитской системы, где превосходство достигается благодаря объединению с единомышленниками и координации атак на противников.





Игроки Mafia King должны действовать сообща, чтобы захватить территории и установить свою власть. Вопрос «Кто здесь хозяин?» становится основным мотивом действий. После достижения консенсуса внутри своей банды игроки направляют свои усилия на завоевание городов, что является конечной целью в этой борьбе за власть и превосходство в преисподней.