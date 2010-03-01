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Star Trek™ Fleet Command (Мод Меню)

Star Trek™ Fleet Command (Мод Меню) 1.000.36923

Межгалактические сражения на мобильных устройствах
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Scopely
Версия:
1.000.36923
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 165 Мб
id приложения:
com.scopely.startrek
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
347

Star Trek™ Fleet Command продолжает славное наследие серии игр «Звездный путь», завоевывая сердца миллионов поклонников по всему миру. Эта игра переносит межгалактические сражения на мобильные устройства, предоставляя игрокам возможность управлять космическими кораблями, сталкиваться с противниками и исследовать неизведанные уголки вселенной.


Вселенная Star Trek™ Fleet Command огромна и полна разнообразных приключений. Здесь игроки встретят множество странных пришельцев, различные космические корабли и напряженные сражения. Бои в космосе представлены в эпическом и напряженном стиле, где каждое действие имеет значение. Победа в таких битвах может зависеть от стратегии, тактики и мастерства игрока.


Целью многих сражений в игре является завоевание определенных планет ради ресурсов или влияния. Это делает сражения более значимыми и увлекательными, а победителей ждет слава и признание в истории вселенной. Игра предлагает игрокам уникальный и захватывающий опыт в исследовании и битвах в просторах космоса.


Скриншоты

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Скорость игры

 Теги темы: Мод меню

Скачать Star Trek™ Fleet Command (Мод Меню) 1.000.36923 взлом

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165 Мб
Ссылка 2
165 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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