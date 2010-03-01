Star Trek™ Fleet Command продолжает славное наследие серии игр «Звездный путь», завоевывая сердца миллионов поклонников по всему миру. Эта игра переносит межгалактические сражения на мобильные устройства, предоставляя игрокам возможность управлять космическими кораблями, сталкиваться с противниками и исследовать неизведанные уголки вселенной.





Вселенная Star Trek™ Fleet Command огромна и полна разнообразных приключений. Здесь игроки встретят множество странных пришельцев, различные космические корабли и напряженные сражения. Бои в космосе представлены в эпическом и напряженном стиле, где каждое действие имеет значение. Победа в таких битвах может зависеть от стратегии, тактики и мастерства игрока.





Целью многих сражений в игре является завоевание определенных планет ради ресурсов или влияния. Это делает сражения более значимыми и увлекательными, а победителей ждет слава и признание в истории вселенной. Игра предлагает игрокам уникальный и захватывающий опыт в исследовании и битвах в просторах космоса.