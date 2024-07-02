Project Entropy — это масштабная научно-фантастическая стратегическая игра для мобильных устройств, где игроки управляют флотами и героями, стремясь к доминированию в Межзвездных испытаниях. Эта MMO предлагает глубокую настройку ролевой игры, PvP-сражения в реальном времени, системы альянсов и обширные процедурные галактики, обеспечивая захватывающие межзвездные войны и завоевания.





Одной из ключевых особенностей Project Entropy является возможность найма героев из различных инопланетных цивилизаций с уникальными навыками и технологиями. Каждый герой имеет свою предысторию, что придает игре глубину и позволяет игрокам создавать уникальные команды для космических или наземных боев.