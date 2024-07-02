Project Entropy (Мод, Скорость) 1.3.200
Версия:
1.3.200
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FunPlus International AG
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
271
Project Entropy — это масштабная научно-фантастическая стратегическая игра для мобильных устройств, где игроки управляют флотами и героями, стремясь к доминированию в Межзвездных испытаниях. Эта MMO предлагает глубокую настройку ролевой игры, PvP-сражения в реальном времени, системы альянсов и обширные процедурные галактики, обеспечивая захватывающие межзвездные войны и завоевания.
Одной из ключевых особенностей Project Entropy является возможность найма героев из различных инопланетных цивилизаций с уникальными навыками и технологиями. Каждый герой имеет свою предысторию, что придает игре глубину и позволяет игрокам создавать уникальные команды для космических или наземных боев.
Информация о модах
Множитель скорости
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