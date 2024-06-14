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DomiNations Asia (Мод Меню)

DomiNations Asia (Мод Меню) 12.1370.1370

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Big Huge Games, Inc.
Версия:
12.1370.1370
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 154 Мб
id приложения:
com.nexon.dominations.asia.g
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
575

От скромных поселений каменного века до обширных мегаполисов космического века — в DomiNations Asia вы сможете провести свою цивилизацию через захватывающие исторические этапы и достичь глобального господства. Постройте величественные чудеса, вдохновленные реальными памятниками, такие как пирамиды и Великая стена. Исследуйте ключевые технологии, от каменной кладки до полета, чтобы трансформировать свою цивилизацию. Сражайтесь с захватчиками, используя исторически точные вооружение и тактику боя, чтобы защитить свои земли.


Выберите одну из легендарных цивилизаций, таких как Рим, Китай, Корея и многие другие, чтобы возглавить ее и привести к процветанию. Участвуйте в эпических PvP битвах и войнах альянсов, чтобы показать свое мастерство стратегии и тактики. DomiNations Asia предлагает уникальный опыт построения империи, сочетая в себе глубокий стратегический игровой процесс с развитием человечества на протяжении различных эпох. Ваше наследие как мудрого мирового лидера ожидает вас в этой захватывающей игре.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Множитель урона

Множитель HP

Макс Граждане

Разблокированные достижения

Золото высокого боя, награда за еду

Максимальный VIP-уровень

Все ежедневные награды разблокированы

 Теги темы: Мод меню

Скачать DomiNations Asia (Мод Меню) 12.1370.1370 взлом

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Скачать DomiNations Asia (Мод Меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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