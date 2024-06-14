От скромных поселений каменного века до обширных мегаполисов космического века — в DomiNations Asia вы сможете провести свою цивилизацию через захватывающие исторические этапы и достичь глобального господства. Постройте величественные чудеса, вдохновленные реальными памятниками, такие как пирамиды и Великая стена. Исследуйте ключевые технологии, от каменной кладки до полета, чтобы трансформировать свою цивилизацию. Сражайтесь с захватчиками, используя исторически точные вооружение и тактику боя, чтобы защитить свои земли.





Выберите одну из легендарных цивилизаций, таких как Рим, Китай, Корея и многие другие, чтобы возглавить ее и привести к процветанию. Участвуйте в эпических PvP битвах и войнах альянсов, чтобы показать свое мастерство стратегии и тактики. DomiNations Asia предлагает уникальный опыт построения империи, сочетая в себе глубокий стратегический игровой процесс с развитием человечества на протяжении различных эпох. Ваше наследие как мудрого мирового лидера ожидает вас в этой захватывающей игре.