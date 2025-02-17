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ChanceLot TD: Merge Wars (Мод Много урона)

ChanceLot TD: Merge Wars (Мод Много урона) 1.0.24

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Версия:
1.0.24
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
P.D. PLAYGENES INTERNATIONAL LIMITED
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир непредсказуемых битв, где каждая секунда решает исход сражения. ChanceLot TD: Merge Wars – это уникальное сочетание Tower Defense и кооперативной тактики, где удача и стратегия идут рука об руку. Каждый ваш ход может привести к мощному герою или надежному защитнику, что добавляет азарта и динамики в каждую битву.


Объединяйтесь с игроками со всего мира, чтобы создать непобедимую команду, способную отражать волны сложных врагов. В этой игре каждый случайный призыв становится ключевым элементом в построении обороны и наступательных стратегий, превращая каждое сражение в настоящее испытание вашей тактической смекалки.


Стратегически планируйте свои действия, экспериментируйте с комбинациями героев и защитных башен, чтобы усилить оборону вашего города. Почувствуйте весь азарт командной игры, где каждая победа дарит незабываемые эмоции, а сотрудничество и удача открывают новые горизонты для достижения победы.


Информация о модах

[ Меню плеера ]


Множитель скорости атаки

Множитель урона

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 Теги темы: Много урона

Скачать ChanceLot TD: Merge Wars (Мод Много урона) v1.0.24 MOD APK

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Скачать ChanceLot TD: Merge Wars (Мод Много урона) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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