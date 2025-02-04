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Stick World Z: Zombie War TD (Мод меню)

Stick World Z: Zombie War TD (Мод меню) 0.0.38

Защитите королевство от зомби: стратегия башен, улучшений и тактических ударов
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Версия:
0.0.38
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZITGA
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в динамичный мир обороны в игре Stick World Z: Zombie War TD, где вы становитесь доблестным защитником-стикменом. Ваше королевство оказалось под угрозой, когда из мрака подступила безжалостная орда зомби. Вам предстоит проявить стратегическое мышление и мастерство, строя мощные башни, чтобы остановить натиск чудовищ. Каждый элемент обороны тщательно продуман, позволяя вам не только извлечь максимальную пользу из построек, но и адаптироваться к постоянно эволюционирующей угрозе.


В этой захватывающей стратегии вы сможете улучшать арсенал, повышая мощность и дальность стрельбы своих башен, а также использовать специальные способности в самый нужный момент, чтобы переломить ход сражения. Игра предлагает богатый выбор тактических возможностей, где каждая победа требует не только умения, но и своевременного принятия решений. Ощутите настоящий азарт защиты своего королевства и насладитесь глубокой, проработанной системой тактической обороны, способной подарить вам часы незабываемых сражений против зомби-орды.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Скорость атаки
  • Скорость движения
  • Снайперский режим
  • Неограниченные навыки
  • Неограниченное боевое серебро
  • Неограниченная валюта
  • Разблокировано Без рекламы
  • Разблокированная скорость боя
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stick World Z: Zombie War TD (Мод меню) v0.0.38 MOD APK

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