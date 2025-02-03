Throne Breakers: Idle Battler (Мод, Быстрая атака) 1.0
Постройте могущественную армию и сокрушите врагов
Throne Breakers: Idle Battler предлагает захватывающий игровой процесс, сочетающий стратегию и тактические элементы. Начиная с небольшой крепости, игроки могут постепенно развивать свою базу, тренировать уникальные отряды солдат и отправлять их в эпические сражения. Исследуйте передовые технологии, улучшайте здания и воинов, чтобы превратить свою армию в грозную силу. Все это сопровождается простым и увлекательным управлением, где каждая принятая стратегия влияет на исход битвы.
Погрузитесь в мир, полный войн и вызовов, где только правильное распределение ресурсов и грамотное планирование приведут к триумфу. Захватывайте новые земли, укрепляйте свою крепость и докажите, что именно вы являетесь истинным мастером боевых искусств и непоколебимым лидером своей армии.
- Быстрые атаки
- Все атаки критические
- Глобальная скорость
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