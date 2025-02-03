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Throne Breakers: Idle Battler (Мод, Быстрая атака)

Throne Breakers: Idle Battler (Мод, Быстрая атака) 1.0

Постройте могущественную армию и сокрушите врагов
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TakeTop Entertainment
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Throne Breakers: Idle Battler предлагает захватывающий игровой процесс, сочетающий стратегию и тактические элементы. Начиная с небольшой крепости, игроки могут постепенно развивать свою базу, тренировать уникальные отряды солдат и отправлять их в эпические сражения. Исследуйте передовые технологии, улучшайте здания и воинов, чтобы превратить свою армию в грозную силу. Все это сопровождается простым и увлекательным управлением, где каждая принятая стратегия влияет на исход битвы.


Погрузитесь в мир, полный войн и вызовов, где только правильное распределение ресурсов и грамотное планирование приведут к триумфу. Захватывайте новые земли, укрепляйте свою крепость и докажите, что именно вы являетесь истинным мастером боевых искусств и непоколебимым лидером своей армии.


Информация о модах
  • Быстрые атаки
  • Все атаки критические
  • Глобальная скорость
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Скачать Throne Breakers: Idle Battler (Мод, Быстрая атака) v1.0 MOD APK

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Скачать Throne Breakers: Idle Battler (Мод, Быстрая атака) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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