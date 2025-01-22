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Idle Food Shelter Cafe Tycoon (Мод меню)

Idle Food Shelter Cafe Tycoon (Мод меню) 1.0

Постройте подземное кафе и превратите его в процветающий бизнес после катастрофы
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CATana Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
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Описание

Откройте двери кулинарных чудес в Idle Food Shelter Cafe Tycoon, где ваша главная цель – создать и развивать уникальное укрытие-кафе в самом сердце безлюдного мира. Станьте талантливым предпринимателем, обеспечивая посетителей едой и уютом, ведь именно здесь даже самые необычные клиенты найдут то, что им нужно. Готовьте оригинальные блюда, накапливайте ресурсы и воплощайте самые смелые идеи по расширению, пока ваш скромный приют не превратится в настоящую гастрономическую империю. В этом постапокалиптический мир выживает тот, кто умеет быстро реагировать на меняющиеся условия и искусно управлять как персоналом, так и поставками.


Каждый новый день в Idle Food Shelter Cafe Tycoon – это очередная возможность прокачать навыки, совершенствовать рецепты и улучшать оборудование, повышая продуктивность своего убежища. Набирайте опыт и открывайте новые виды меню, обеспечивая стабильный приток клиентов и репутацию самого надёжного кафе в округе. Ваша способность быстро реагировать, грамотно распределять ресурсы и удовлетворять самые неожиданные кулинарные прихоти определит успех в этом idle симулятор, где даже после катастрофы можно построить процветающее предприятие и стать настоящим повелителем вкусов.


Информация о модах

● Пропуск обучения:

1. Обучение пропущено

● Ресурсы:

2. Неограниченные деньги

3. Неограниченные драгоценные камни

Примечание:

включайте его только при получении драгоценных камней/денег, иначе вы получите отрицательные значения.

● Преимущества менеджера:

4. Высокая продолжительность навыка менеджера

5. Время восстановления навыка 0

6. Увеличение эффекта навыка

7. Высокий доход от наличных

● Быстрое производство:

8. Высокая глобальная скорость

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 Теги темы: Мод меню

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