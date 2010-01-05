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Vehicle Master: Vice City (Мод меню)

Vehicle Master: Vice City (Мод меню) 1.1.3

От каскадёра до защитника города
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Motion Technology
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Vehicle Master: Vice City — это захватывающая ролевая игра, где вы берёте на себя роль первоклассного каскадёра, покоряющего толпу невероятными трюками. Однако когда тёмные силы начинают угрожать вашему городу, ваше мастерство за рулём становится не просто шоу, а ключом к спасению.


Исследуйте оживлённые улицы, участвуйте в опасных погонях и выполняйте экстремальные миссии, которые проверят ваши навыки вождения и боя. Вам предстоит соревноваться со временем, уклоняться от врагов и разгадывать тайны, чтобы остановить зло. Vehicle Master: Vice City — это сочетание высокоскоростных гонок, напряжённого экшена и захватывающей истории о борьбе за справедливость в городе, который никогда не спит!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Купить пакет «Разблокировать все автомобили»
  • Купить пакет удаления рекламы
  • Купить Разблокировать Специальный Пакет
  • Купить Разблокировать весь пакет одежды
  • Режим Бога Автомобиля [неограниченная прочность]
  • Стоимость топлива 0
  • Добавить деньги [наличные]

Примечание: Прочтите это, чтобы узнать, как правильно работать с модами.


Откройте игру, закройте всю появляющуюся рекламу, выберите английский язык, при желании получите бесплатную версию. Как только автомобили будут загружены, откройте меню и включите:

– Купить без рекламы

– Купить все автомобили

– Купить всю одежду

– Купить специальный пакет.

Затем перейдите в настройки и нажмите на вибрацию [один раз], вы увидите, что все пакеты куплены. Затем перезапустите игру, вы увидите, что баннер также удален.


Вы можете включить режим бога для машины и играть в игру, нажимая на что угодно, она останется на 100.

Теперь вы можете включить стоимость топлива 0, когда видите, что ваш автомобиль почти пуст и вам нужно топливо, зайдите на заправку и заправьтесь за 0.

Вы можете включить функцию добавления денег, и вы увидите, что вам добавляются 2 тысячи денег каждый раз, когда вы открываете настройки. Просто открывайте и закрывайте настройки столько раз, сколько захотите, и вы будете получать по 2 тысячи наличных каждый раз.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Vehicle Master: Vice City (Мод меню) v1.1.3 MOD APK

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Скачать Vehicle Master: Vice City (Мод меню) 163 Мб Ссылка 2 163 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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