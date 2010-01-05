Информация о модах

Меню модов

Купить пакет «Разблокировать все автомобили»

Купить пакет удаления рекламы

Купить Разблокировать Специальный Пакет

Купить Разблокировать весь пакет одежды

Режим Бога Автомобиля [неограниченная прочность]

Стоимость топлива 0

Добавить деньги [наличные]

Примечание: Прочтите это, чтобы узнать, как правильно работать с модами.







Откройте игру, закройте всю появляющуюся рекламу, выберите английский язык, при желании получите бесплатную версию. Как только автомобили будут загружены, откройте меню и включите:

– Купить без рекламы

– Купить все автомобили

– Купить всю одежду

– Купить специальный пакет.

Затем перейдите в настройки и нажмите на вибрацию [один раз], вы увидите, что все пакеты куплены. Затем перезапустите игру, вы увидите, что баннер также удален.





Вы можете включить режим бога для машины и играть в игру, нажимая на что угодно, она останется на 100.

Теперь вы можете включить стоимость топлива 0, когда видите, что ваш автомобиль почти пуст и вам нужно топливо, зайдите на заправку и заправьтесь за 0.

Вы можете включить функцию добавления денег, и вы увидите, что вам добавляются 2 тысячи денег каждый раз, когда вы открываете настройки. Просто открывайте и закрывайте настройки столько раз, сколько захотите, и вы будете получать по 2 тысячи наличных каждый раз.