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Train Miner: Idle Railway Game (Мод меню)

Train Miner: Idle Railway Game (Мод меню) 2.2.4

9
0
Скачать (67 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
2.2.4
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
id приложения:
games.flexus.trainminer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
5 053

В Train Miner: Idle Railway вас ждет захватывающее путешествие по постройке сложной сети поездов для перевозки ресурсов и пассажиров. Начинайте с малого, рубите деревья, чтобы освободить место для строительства, добывайте железо для прокладки путей и приобретайте новые вагоны, чтобы улучшить свои поезда.


В этой игре вы сможете объединять вагоны, увеличивая их вместимость и повышая производительность вашей железнодорожной компании. Прокладывайте рельсы через разнообразные ландшафты, соединяйте города и шахты, и находите оптимальные маршруты для перевозки грузов и пассажиров.


Балансируйте сбор ресурсов, следите за процессом строительства и постепенно улучшайте свои поезда, чтобы стать крупным предприятием, работающим в различных условиях и обстоятельствах. Принимайте стратегические решения, которые приведут вашу железнодорожную компанию к успеху и процветанию в этой увлекательной игре в режиме ожидания.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Train Miner: Idle Railway Game (Мод меню) 2.2.4 взлом

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Скачать Train Miner: Idle Railway Game (Мод меню)
67 Мб
Ссылка 2
67 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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