В Train Miner: Idle Railway вас ждет захватывающее путешествие по постройке сложной сети поездов для перевозки ресурсов и пассажиров. Начинайте с малого, рубите деревья, чтобы освободить место для строительства, добывайте железо для прокладки путей и приобретайте новые вагоны, чтобы улучшить свои поезда.





В этой игре вы сможете объединять вагоны, увеличивая их вместимость и повышая производительность вашей железнодорожной компании. Прокладывайте рельсы через разнообразные ландшафты, соединяйте города и шахты, и находите оптимальные маршруты для перевозки грузов и пассажиров.





Балансируйте сбор ресурсов, следите за процессом строительства и постепенно улучшайте свои поезда, чтобы стать крупным предприятием, работающим в различных условиях и обстоятельствах. Принимайте стратегические решения, которые приведут вашу железнодорожную компанию к успеху и процветанию в этой увлекательной игре в режиме ожидания.