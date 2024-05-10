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Chef & Friends кулинарная игра (Мод, Много денег)

Chef & Friends кулинарная игра (Мод, Много денег) 1.10.0

Станьте мастером кухни, управляя временем и ресурсами
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mytona
Версия:
1.10.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 510 Мб
id приложения:
com.mytona.cheftales
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
1 115

Chef & Friends: Cooking Game - это не просто игра, это настоящее кулинарное приключение! Погрузитесь в удивительный мир кулинарии, где вы станете не просто поваром, а настоящим магом кухни.


Собирайте свою команду друзей и вместе с ними отправляйтесь на захватывающее путешествие по миру кулинарных вкусов и ароматов. Проявите свой талант, готовя самые вкусные блюда из самых разнообразных ингредиентов. Однако, в Chef & Friends: Cooking Game не только важно готовить вкусно, но и умело управлять временем и ресурсами. Вы будете сталкиваться с постоянным потоком клиентов, которые жаждут попробовать ваши блюда. Сможете ли вы удовлетворить их запросы вовремя и без потерь качества?


А благодаря красивой графике, приятной музыке и захватывающей сюжетной линии вы окунетесь в атмосферу настоящего ресторана, где каждый день - это новое испытание и новая возможность проявить свой талант. Получите удовольствие от работы за прилавком и докажите всему миру, что вы настоящий мастер кулинарии!


Скриншоты

Информация о модах
  • Вы можете улучшить свою кухню, даже если у вас недостаточно денег.
 Теги темы: Много денег

Скачать Chef & Friends кулинарная игра (Мод, Много денег) 1.10.0 взлом

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Скачать Chef & Friends кулинарная игра (Мод, Много денег) 510 Мб Ссылка 2 510 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Chef & Friends кулинарная игра (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Рома
Гость Рома 9 мая 2024 07:49
Не работает
0
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