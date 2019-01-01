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Pal Monster :Игра на выживание (Мод, Много опыта)

Pal Monster :Игра на выживание (Мод, Много опыта) 0.1.1 b6

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Версия:
0.1.1 b6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
White Lab
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
199
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в опасное, но захватывающее царство Pal Monster, где приключения и опасности поджидают на каждом шагу! В этой увлекательной ролевой игре на выживание вам предстоит исследовать яркие ландшафты и собирать союзников среди причудливых монстров, чтобы построить свою собственную империю.


Создайте мощный боевой отряд, выбирая мудро различные типы монстров, которые дополняют друг друга в бою. Отбивайтесь от враждебных существ и смело противостоять грозным рейдовым боссам, объединившись единым фронтом. Вознаграждения за вашу отвагу будут щедрыми! В свободное от приключений время вам предстоит управлять своим сообществом, делегируя обязанности своим верным друзьям-монстрам. Пусть они собирают ресурсы, изготавливают необходимое оборудование и помогают в расширении вашей территории.


Глубокий стратегический игровой процесс, сочетающийся с уникальной коллекцией монстров, открывает перед вами безграничные возможности для успеха. Пусть ваша предстоящая дорога будет опасной, но с идеальными друзьями-монстрами рядом вы сможете преодолеть все трудности и достичь вершин!


Информация о модах
  • Множитель заработка опыта
  • Множитель скорости передвижения
  • Долговечность не снижается
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 Теги темы: Много денег

Скачать Pal Monster :Игра на выживание (Мод, Много опыта) v0.1.1 b6 MOD APK

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Скачать Pal Monster :Игра на выживание (Мод, Много опыта) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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