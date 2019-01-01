Описание

Добро пожаловать в опасное, но захватывающее царство Pal Monster, где приключения и опасности поджидают на каждом шагу! В этой увлекательной ролевой игре на выживание вам предстоит исследовать яркие ландшафты и собирать союзников среди причудливых монстров, чтобы построить свою собственную империю.





Создайте мощный боевой отряд, выбирая мудро различные типы монстров, которые дополняют друг друга в бою. Отбивайтесь от враждебных существ и смело противостоять грозным рейдовым боссам, объединившись единым фронтом. Вознаграждения за вашу отвагу будут щедрыми! В свободное от приключений время вам предстоит управлять своим сообществом, делегируя обязанности своим верным друзьям-монстрам. Пусть они собирают ресурсы, изготавливают необходимое оборудование и помогают в расширении вашей территории.





Глубокий стратегический игровой процесс, сочетающийся с уникальной коллекцией монстров, открывает перед вами безграничные возможности для успеха. Пусть ваша предстоящая дорога будет опасной, но с идеальными друзьями-монстрами рядом вы сможете преодолеть все трудности и достичь вершин!