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Monsters Clash: Idle RPG Games (Мод меню)

Monsters Clash: Idle RPG Games (Мод меню) 1.1.13

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ZITGA
Версия:
1.1.13
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.zitga.monsters.clash.idle.rpg.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
404

Monsters Clash - это захватывающая смесь приключенческих элементов, стратегии и экшена с простым управлением, созданная для тех, кто любит динамичные битвы и захватывающие приключения. В мире игры королевство оказалось под угрозой из-за вторжения монстров, и игрокам предстоит построить непреодолимую защиту, чтобы отразить нападение.


Для достижения этой цели игрокам потребуется мудро распоряжаться различными ресурсами. Они смогут нанимать новых бойцов, строить укрепления, приобретать полезные предметы и многое другое, что потребует как денежных, так и материальных затрат. Разнообразие противников и доступных юнитов, возможность улучшения и открытия новых возможностей, настройка инфраструктуры - все эти элементы делают геймплей увлекательным и разнообразным.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Режим бога
  • Множитель скорости атаки
  • Неограниченное количество монет (никогда не уменьшается)
  • Неограниченное количество драгоценных камней (никогда не уменьшается)
 Теги темы: Мод меню

Скачать Monsters Clash: Idle RPG Games (Мод меню) 1.1.13 взлом

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Скачать Monsters Clash: Idle RPG Games (Мод меню)
140 Мб
Ссылка 2
140 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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