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Cyber War: Idle RPG Games (Мод Меню)

Cyber War: Idle RPG Games (Мод Меню) 1.0.16

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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
224
Скриншоты
Описание

Cyber War: Idle RPG Games — это захватывающая игра, в которой вам предстоит создать и возглавить свою элитную киберсилу, чтобы вступить в битву с цифровым преступным миром. В этой игре вы будете формировать непобедимую армию кибернетических воинов, чья миссия заключается в защите человечества от безжалостных киберугроз. Каждый бой на цифровом фронте требует стратегического подхода, и только самые умелые командиры смогут одержать победу.


В режиме ожидания ваша киберармия продолжает сражаться, даже когда вы не играете. Это позволяет вам собирать ресурсы и получать награды, которые помогут вам в дальнейшем улучшении ваших войск. Улучшайте своих кибервоинов с помощью передового оружия, новейших имплантатов и уникальных способностей, чтобы они могли справляться с любыми вызовами на цифровом поле боя. Постоянное развитие вашей армии становится залогом успешного выполнения миссий и одержания побед над врагами.


Игроки могут набирать широкий спектр кибернетических солдат, каждый из которых обладает уникальными боевыми стилями и специализациями. Создавайте идеальную киберармию, которая будет адаптироваться к различным ситуациям и противникам. Стратегия и тактика в Cyber War: Idle RPG Games играют ключевую роль, и ваша способность эффективно управлять войсками определит исход каждой битвы. Погружаясь в мир кибервойны, вы окажетесь на передовой борьбы за будущее человечества.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченная валюта

Неограниченные навыки

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Скачать Cyber War: Idle RPG Games (Мод Меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

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