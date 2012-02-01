Описание

Doomsday Heroes — погрузитесь в захватывающий открытый мир, где командное приключение и динамичные сражения определяют судьбу человечества! В эпоху Судного дня вирусно зараженные тела атакуют человеческие города, превращая их в руины. «Город надежды», один из последних оплотов человечества, пал под натиском зараженных, и ситуация стала чрезвычайно критической.





В роли выжившего вам предстоит сформировать авангардную команду героев. Возглавьте своих товарищей в эпическом приключении: спасайте захваченных союзников, очищайте твердыни от орд зараженных, исследуйте таинственные руины и восстанавливайте порядок в разрушенном городе. Помимо захватывающего геймплея, вас ждет уникальный опыт кастомизации персонажей, включая возможность создать крутой стиль с помощью разнообразных причесок. Приготовьтесь стать последней надеждой человечества в Doomsday Heroes!