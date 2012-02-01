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Doomsday Heroes (Мод меню)

Doomsday Heroes 1.0.13

Мод меню
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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
tianyougame
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 214 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
276
Скриншоты
Описание

Doomsday Heroes — погрузитесь в захватывающий открытый мир, где командное приключение и динамичные сражения определяют судьбу человечества! В эпоху Судного дня вирусно зараженные тела атакуют человеческие города, превращая их в руины. «Город надежды», один из последних оплотов человечества, пал под натиском зараженных, и ситуация стала чрезвычайно критической.


В роли выжившего вам предстоит сформировать авангардную команду героев. Возглавьте своих товарищей в эпическом приключении: спасайте захваченных союзников, очищайте твердыни от орд зараженных, исследуйте таинственные руины и восстанавливайте порядок в разрушенном городе. Помимо захватывающего геймплея, вас ждет уникальный опыт кастомизации персонажей, включая возможность создать крутой стиль с помощью разнообразных причесок. Приготовьтесь стать последней надеждой человечества в Doomsday Heroes!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Doomsday Heroes (Мод меню) 214 Мб Ссылка 2 214 Мб

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