Описание

Idle Hunter: Eternal Soul — это увлекательная ролевой игра (RPG) в жанре Idle, где ваши герои продолжают сражаться, повышать уровень и собирать добычу, даже когда вы не играете. В этой игре вы можете настроить своих персонажей так, чтобы они автоматически сражались с врагами и собирали ресурсы, что позволяет вам сосредоточиться на других задачах.





Игровой процесс сосредоточен на развитии персонажей и управлении ресурсами с минимальным участием игрока, делая её идеальной для занятых людей или тех, кто предпочитает более расслабленный подход к игре. Погружение в мир Idle Hunter: Eternal Soul позволяет вам наслаждаться прогрессом и достижениями даже в ваше отсутствие.