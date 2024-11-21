android-1.ru / Игры / Приключения / Idle Hunter: Eternal Soul (Мод Меню)
Idle Hunter: Eternal Soul (Мод Меню)

Idle Hunter: Eternal Soul (Мод Меню) 0.2.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
285
Скриншоты
Описание

Idle Hunter: Eternal Soul — это увлекательная ролевой игра (RPG) в жанре Idle, где ваши герои продолжают сражаться, повышать уровень и собирать добычу, даже когда вы не играете. В этой игре вы можете настроить своих персонажей так, чтобы они автоматически сражались с врагами и собирали ресурсы, что позволяет вам сосредоточиться на других задачах. 


Игровой процесс сосредоточен на развитии персонажей и управлении ресурсами с минимальным участием игрока, делая её идеальной для занятых людей или тех, кто предпочитает более расслабленный подход к игре. Погружение в мир Idle Hunter: Eternal Soul позволяет вам наслаждаться прогрессом и достижениями даже в ваше отсутствие.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Нет навыков CD

X2 Битва Разблокирована

Золотой множитель

Неограниченное количество бриллиантов

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Hunter: Eternal Soul (Мод Меню) v0.2.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Idle Hunter: Eternal Soul (Мод Меню) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Huntercraft: Zombie Survival (Мод, Без рекламы)
Huntercraft: Zombie Survival (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.79
Стикмен Ragdoll: Ломать Кости! (Мод, Много ресурсов)
Стикмен Ragdoll: Ломать Кости! (Мод, Много ресурсов)
Version: 0.1.11
Храбрые котики! (Мод, Бесплатные награды)
Храбрые котики! (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.0.12
SCP: Classified Site (Мод, Без рекламы)
SCP: Classified Site (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.4
Black Mamba: Wukong (Мод, Много денег)
Black Mamba: Wukong (Мод, Много денег)
Version: 1.0
Nobodies: Silent Blood (Мод, Много денег)
Nobodies: Silent Blood (Мод, Много денег)
Version: 1.70
Royal Knights (Мод меню)
Royal Knights (Мод меню)
Version: 1.1.9
Incubo M: Хоррор-приключение (Полная версия)
Incubo M: Хоррор-приключение (Полная версия)
Version: 1.0.1

Отзывы о Idle Hunter: Eternal Soul (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив