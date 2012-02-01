Описание

Midnight Girl — это увлекательная казуальная 2D-приключенческая игра, действие которой разворачивается во Франции 1960-х годов. Сюжет и атмосфера игры вдохновлены очарованием Парижа, бельгийскими комиксами и динамичными фильмами о ограблениях того времени. Игроки окунутся в мир стильных ограблений, загадок и напряженных ситуаций, которые придают игре неповторимый шарм и глубину.





Главная героиня, Моник, — энергичная и смелая подросток-сорванец, живущая двойной жизнью в роли воровки-кошки. После неудачного ограбления она оказывается в тюрьме, где встречает загадочного заключенного и опытного вора. Вместе они обнаруживают информацию о ценном алмазе, спрятанном в секретном подземном хранилище в самом сердце Парижа. Их совместное стремление украсть алмаз приводит их к захватывающему квесту через католический монастырь, парижскую станцию метро и мрачные катакомбы, где их ждут испытания, тайны и неожиданные повороты сюжета. Midnight Girl предлагает игрокам захватывающий сюжет, красочную графику и множество увлекательных миссий, делая каждое приключение незабываемым.