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Midnight Girl (Мод, Unlocked)

Midnight Girl (Мод, Unlocked) 1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Italic DK
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
196
Скриншоты
Описание

Midnight Girl — это увлекательная казуальная 2D-приключенческая игра, действие которой разворачивается во Франции 1960-х годов. Сюжет и атмосфера игры вдохновлены очарованием Парижа, бельгийскими комиксами и динамичными фильмами о ограблениях того времени. Игроки окунутся в мир стильных ограблений, загадок и напряженных ситуаций, которые придают игре неповторимый шарм и глубину.


Главная героиня, Моник, — энергичная и смелая подросток-сорванец, живущая двойной жизнью в роли воровки-кошки. После неудачного ограбления она оказывается в тюрьме, где встречает загадочного заключенного и опытного вора. Вместе они обнаруживают информацию о ценном алмазе, спрятанном в секретном подземном хранилище в самом сердце Парижа. Их совместное стремление украсть алмаз приводит их к захватывающему квесту через католический монастырь, парижскую станцию метро и мрачные катакомбы, где их ждут испытания, тайны и неожиданные повороты сюжета. Midnight Girl предлагает игрокам захватывающий сюжет, красочную графику и множество увлекательных миссий, делая каждое приключение незабываемым.


Информация о модах

Разблокирован весь DLC

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 Теги темы: Unlocked приложения

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