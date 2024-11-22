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Poly Bridge 3 (Полная версия)

Poly Bridge 3 (Полная версия) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dry Cactus Limited
Категория:
Симуляторы / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 456 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
187
Скриншоты
Описание

Poly Bridge 3 — уникальная головоломка, бросающая вызов вашему инженерному гению! Здесь вы станете архитектором сложных и разнообразных мостов, помогая транспортным средствам безопасно добраться до финиша. Проявите смекалку и творческий подход, используя доступные материалы и инструменты для создания своих шедевров.


Погрузитесь в обширную кампанию с открытым миром, где вас ждут более 150 новых уровней, расположенных в дюжине захватывающих миров. Прокладывайте пути через бездну, устраивайте головокружительные прыжки в «Сводчатых башнях» или испытайте свои навыки с гидравликой в «Дуге Биврёста». Мосты могут быть как обычными, так и крайне нестандартными — всё зависит от вашего воображения!


Раздвиньте границы возможного в креативном режиме Песочницы, где вы сможете воплотить самые смелые идеи. Создайте мосты, способные удивить не только своей функциональностью, но и архитектурным совершенством. Poly Bridge 3 — это не просто игра, это настоящее испытание для вашего инженерного таланта!


Информация о модах

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