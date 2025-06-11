Описание

Nigoriri Angels on Stage — забавный и необычный ролевой проект, который обязательно привлечет внимание всех поклонников аниме. Главные героини — очаровательные девушки-косплееры, которые стремятся затмить всех на сцене и стать лучшими в своем деле. Вам предстоит помогать им побеждать в конкурсах, искать вдохновение для новых образов и стремиться к вершине славы.





Геймплей сочетает в себе элементы кликера с автоматическим накоплением ресурсов, различные мини-игры и интерактивные диалоги, где выбор решений влияет на развитие сюжета. Это симулятор жизни в настоящей аниме-истории, насыщенной событиями и приключениями. Nigoriri Angels on Stage обещает динамичный и увлекательный опыт, который не оставит вас равнодушным.