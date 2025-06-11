android-1.ru / Игры / Симуляторы / Nigoriri Angels on Stage! (Мод меню)
Nigoriri Angels on Stage! (Мод меню)

Nigoriri Angels on Stage! (Мод меню) 1.10.0

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.10.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Aiming Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 23:18
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
74
Скриншоты
Описание

Nigoriri Angels on Stage — забавный и необычный ролевой проект, который обязательно привлечет внимание всех поклонников аниме. Главные героини — очаровательные девушки-косплееры, которые стремятся затмить всех на сцене и стать лучшими в своем деле. Вам предстоит помогать им побеждать в конкурсах, искать вдохновение для новых образов и стремиться к вершине славы.


Геймплей сочетает в себе элементы кликера с автоматическим накоплением ресурсов, различные мини-игры и интерактивные диалоги, где выбор решений влияет на развитие сюжета. Это симулятор жизни в настоящей аниме-истории, насыщенной событиями и приключениями. Nigoriri Angels on Stage обещает динамичный и увлекательный опыт, который не оставит вас равнодушным.


Информация о модах
  • DMG MUL
  • DEF MUL
  • GOD MODE
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Nigoriri Angels on Stage! (Мод меню) v1.10.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Nigoriri Angels on Stage! (Мод меню) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег)
Crime Scene Cleaner 3D Mobile (Мод, Много денег)
Version: 1.4.1
Projeto Grau (Мод, Без рекламы)
Projeto Grau (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.3.0
Hamsters: Idle Game (Мод Меню)
Hamsters: Idle Game (Мод Меню)
Version: 1.0.91
Dream Restaurant: Tycoon Game (Мод Меню)
Dream Restaurant: Tycoon Game (Мод Меню)
Version: 2.5.3
Cidade do Grau: Grau e Corte (Мод, Много денег)
Cidade do Grau: Grau e Corte (Мод, Много денег)
Version: 1.2.37
Outlets Rush (Мод, Много денег)
Outlets Rush (Мод, Много денег)
Version: 1.67.0
Idle Bao's Prison: idle tycoon (Мод, Без рекламы)
Idle Bao's Prison: idle tycoon (Мод, Без рекламы)
Version: 0.87.08
Indian Tractor Simulator 2 (Мод, Без рекламы)
Indian Tractor Simulator 2 (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1

Отзывы о Nigoriri Angels on Stage! (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив