Nigoriri Angels on Stage! (Мод меню) 1.10.0
Nigoriri Angels on Stage — забавный и необычный ролевой проект, который обязательно привлечет внимание всех поклонников аниме. Главные героини — очаровательные девушки-косплееры, которые стремятся затмить всех на сцене и стать лучшими в своем деле. Вам предстоит помогать им побеждать в конкурсах, искать вдохновение для новых образов и стремиться к вершине славы.
Геймплей сочетает в себе элементы кликера с автоматическим накоплением ресурсов, различные мини-игры и интерактивные диалоги, где выбор решений влияет на развитие сюжета. Это симулятор жизни в настоящей аниме-истории, насыщенной событиями и приключениями. Nigoriri Angels on Stage обещает динамичный и увлекательный опыт, который не оставит вас равнодушным.
- DMG MUL
- DEF MUL
- GOD MODE
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.