Deep Hole - Abyss Survivor (Мод Меню) 1.0.28
Исследуйте бездну и постройте новый мир в Deep Hole - Abyss Survivor
Погрузитесь в атмосферу выживания и загадок с Deep Hole - Abyss Survivor — стратегической игрой-симулятором, где ваша задача исследовать глубокую яму, раскрывать скрытые тайны и строить процветающее поселение. Тысячу лет назад на отдаленном острове была обнаружена огромная дыра, чья глубина остаётся загадкой. Со временем выжившие основали город, обнаруживая странные артефакты, но однажды сам остров исчез в бездне.
Теперь вы — молодой капитан, чьи корабли попали в шторм и оказались в самой глубокой пропасти. Сможете ли вы возглавить группу выживших, построить новый город и сразиться с опасностями бездны, чтобы раскрыть её древние секреты? Примите вызов, используйте свои стратегические навыки и выведите своих людей к светлому будущему в этом увлекательном приключении!
Меню модов
Всегда получайте награды
Высокая скорость атаки
Дальний радиус атаки
Высокий урон
Нет перезарядки навыков
Слабый враг
Примечание : – Всегда запрашивайте награды – Включите его, чтобы запрашивать ваши задания без ограничений. Это единственный способ получить неограниченные драгоценные камни/ресурсы для строительства.
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