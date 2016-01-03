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Deep Hole - Abyss Survivor (Мод Меню)

Deep Hole - Abyss Survivor (Мод Меню) 1.0.28

Исследуйте бездну и постройте новый мир в Deep Hole - Abyss Survivor
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Версия:
1.0.28
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dovi Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в атмосферу выживания и загадок с Deep Hole - Abyss Survivor — стратегической игрой-симулятором, где ваша задача исследовать глубокую яму, раскрывать скрытые тайны и строить процветающее поселение. Тысячу лет назад на отдаленном острове была обнаружена огромная дыра, чья глубина остаётся загадкой. Со временем выжившие основали город, обнаруживая странные артефакты, но однажды сам остров исчез в бездне.


Теперь вы — молодой капитан, чьи корабли попали в шторм и оказались в самой глубокой пропасти. Сможете ли вы возглавить группу выживших, построить новый город и сразиться с опасностями бездны, чтобы раскрыть её древние секреты? Примите вызов, используйте свои стратегические навыки и выведите своих людей к светлому будущему в этом увлекательном приключении!


Информация о модах

Меню модов

Всегда получайте награды

Высокая скорость атаки

Дальний радиус атаки

Высокий урон

Нет перезарядки навыков

Слабый враг

Примечание : – Всегда запрашивайте награды – Включите его, чтобы запрашивать ваши задания без ограничений. Это единственный способ получить неограниченные драгоценные камни/ресурсы для строительства.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Deep Hole - Abyss Survivor (Мод Меню) 275 Мб Ссылка 2 275 Мб

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