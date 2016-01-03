Описание

Погрузитесь в атмосферу выживания и загадок с Deep Hole - Abyss Survivor — стратегической игрой-симулятором, где ваша задача исследовать глубокую яму, раскрывать скрытые тайны и строить процветающее поселение. Тысячу лет назад на отдаленном острове была обнаружена огромная дыра, чья глубина остаётся загадкой. Со временем выжившие основали город, обнаруживая странные артефакты, но однажды сам остров исчез в бездне.





Теперь вы — молодой капитан, чьи корабли попали в шторм и оказались в самой глубокой пропасти. Сможете ли вы возглавить группу выживших, построить новый город и сразиться с опасностями бездны, чтобы раскрыть её древние секреты? Примите вызов, используйте свои стратегические навыки и выведите своих людей к светлому будущему в этом увлекательном приключении!