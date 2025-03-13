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Traffic Cop Simulator 3D (Мод, Много денег)

Traffic Cop Simulator 3D (Мод, Много денег) 16.1.3

Ощутите адреналин настоящей работы на дорогах
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Версия:
16.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LimanSkyGames LTD
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

В Симулятор русского гаишника 3D вы сможете примерить на себя роль настоящего сотрудника ГАИ и ДПС, управляющего дорожным порядком в реальном времени. Останавливайте нарушителей, выписывайте штрафы, устраивайте захватывающие погони и занимайтесь рутинными делами, которыми ежедневно управляют настоящие работники дорожной полиции. Каждый ваш поступок влияет на ход событий, создавая динамичный и реалистичный игровой процесс.


Развивайте своего персонажа и повышайте его в звании, выбирая два пути: строго наказывать нарушителей, что приведет к честному продвижению по службе, или воспользоваться хитростью и брать взятки для быстрого, но рискованного карьерного роста. Ваши решения определяют судьбу героя и отражаются на его репутации, превращая каждую миссию в уникальное испытание!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Traffic Cop Simulator 3D (Мод, Много денег) v16.1.3 MOD APK

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