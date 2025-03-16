android-1.ru / Игры / Симуляторы / Helicopter Simulator: Warfare (Мод, Без реклама)
Helicopter Simulator: Warfare (Мод, Без реклама)

Helicopter Simulator: Warfare (Мод, Без реклама) 3.12.5

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.12.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Supercharge Mobile
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61
Скриншоты
Описание

Helicopter Simulator Warfare погружает игроков в напряженную атмосферу военных операций, где каждое решение и каждый маневр могут оказать существенное влияние на исход миссии. С этим симулятором вы испытаете все тонкости управления военным вертолетом, сталкиваясь с реалистично смоделированными погодными условиями, физикой полета и взаимодействием с окружающей средой.


Игра предлагает широкий спектр миссий, от боевых и разведывательных операций до сложных спасательных миссий в экстремальных условиях. Ваша способность быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям и эффективно использовать вооружение и оборудование вертолета будет ключом к успешному выполнению задач и выживанию в боевых условиях.


Дополнительно, Helicopter Simulator Warfare обладает продвинутой графикой и аудиоэффектами, которые усиливают погружение в игру. Реалистичные модели вертолетов, детализированные ландшафты и динамичные звуковые эффекты боевых действий создают ощущение полного присутствия. Эта игра обязательно привлечет тех, кто ищет захватывающий симулятор летной деятельности с множеством тактических элементов.


Информация о модах

Взлом скорости/Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Helicopter Simulator: Warfare (Мод, Без реклама) v3.12.5 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Helicopter Simulator: Warfare (Мод, Без реклама) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Preman Kota (Мод, Много ресурсов)
Preman Kota (Мод, Много ресурсов)
Version: 1.0.9
Exploration Mega Craft (Мод, Без рекламы)
Exploration Mega Craft (Мод, Без рекламы)
Version: 8.8
Build a City: Community Town (Мод, Много денег)
Build a City: Community Town (Мод, Много денег)
Version: 1.5.4
Manager Simulator: Supermarket (Мод меню)
Manager Simulator: Supermarket (Мод меню)
Version: 1.0.0
Truck Driver GO (Мод, Много денег)
Truck Driver GO (Мод, Много денег)
Version: 1.0.16
Пушки (Мод, Без рекламы)
Пушки (Мод, Без рекламы)
Version: 240718
Otherworld Three Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Otherworld Three Kingdoms (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.7
Dog World - мой щенок (Мод, Без рекламы)
Dog World - мой щенок (Мод, Без рекламы)
Version: 4.8.92

Отзывы о Helicopter Simulator: Warfare (Мод, Без реклама)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив