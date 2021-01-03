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Build a City: Community Town (Мод, Много денег)

Build a City: Community Town (Мод, Много денег) 1.5.4

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Версия:
1.5.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sparkling Society - Build a Town, City, Village
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
507
Скриншоты
Описание

Community Town: стройте великие города и играйте с друзьями! Постройте свой город, управляйте его ресурсами и превратите его в процветающий мегаполис! Распространите свой успех на соседние острова и продолжайте строить там горизонты своей мечты. Возьмите на себя роль мэра постоянно развивающегося города и отправьтесь в кругосветное путешествие, чтобы исследовать исключительные острова и оживленные города, каждый из которых имеет свой уникальный и шумный характер.


Community Town поднимает ваши приключения по градостроительству на новый уровень благодаря расширенным функциям, позволяющим строить в самых разных ландшафтах и темах. Игра предлагает вам широкие возможности для творчества: создавайте уникальные архитектурные ансамбли, управляйте ресурсами, улучшайте инфраструктуру и следите за потребностями жителей. Каждый остров и город, которые вы исследуете и развиваете, принесет свои уникальные задачи и ресурсы, обогащая ваш игровой опыт.



Информация о модах
  • Неограниченные наличные
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество фишек
  • Неограниченное количество ключей

Примечание : никогда не уменьшайте, сначала нужно достаточно

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 Теги темы: Много золота

Скачать Build a City: Community Town (Мод, Много денег) v1.5.4 MOD APK

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Скачать Build a City: Community Town (Мод, Много денег) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Build a City: Community Town (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 августа 2024 00:01
Гость Ольга, Сожалеем :(
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Гость Ольга
Гость Ольга 12 августа 2024 16:29
Исправьте баг с открыванием сундуков. Как только попадается повышение уровня игра виснет и вылетает.
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