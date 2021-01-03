Описание

Community Town: стройте великие города и играйте с друзьями! Постройте свой город, управляйте его ресурсами и превратите его в процветающий мегаполис! Распространите свой успех на соседние острова и продолжайте строить там горизонты своей мечты. Возьмите на себя роль мэра постоянно развивающегося города и отправьтесь в кругосветное путешествие, чтобы исследовать исключительные острова и оживленные города, каждый из которых имеет свой уникальный и шумный характер.





Community Town поднимает ваши приключения по градостроительству на новый уровень благодаря расширенным функциям, позволяющим строить в самых разных ландшафтах и темах. Игра предлагает вам широкие возможности для творчества: создавайте уникальные архитектурные ансамбли, управляйте ресурсами, улучшайте инфраструктуру и следите за потребностями жителей. Каждый остров и город, которые вы исследуете и развиваете, принесет свои уникальные задачи и ресурсы, обогащая ваш игровой опыт.



