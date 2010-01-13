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My Private Kitchen Dream (Мод Меню)

My Private Kitchen Dream (Мод Меню) 1.4.4

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Версия:
1.4.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
XFGame
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
133
Скриншоты
Описание

My Private Kitchen Dream — это игра-симулятор управления, которая позволяет вам воочию ощутить жизнь частного повара! В этой игре вы будете играть за начинающего частного шеф-повара, начиная с небольшого ресторана и стремясь в полной мере раскрыть свои кулинарные навыки и управленческие способности, в конечном итоге становясь самым популярным кулинарным королем. Управляйте собственным рестораном с частной кухней. Благодаря тщательно продуманному игровому процессу вы откроете различные вкусные рецепты, включая закуски, напитки, основные блюда, сезонные овощи, основные продукты питания и десерты.


Каждое блюдо — это вызов и улучшение ваших кулинарных навыков. От традиционных домашних блюд до творчески безграничных фирменных блюд — каждое блюдо привлечет клиентов с разными вкусами в ваш ресторан! Повышайте уровень своего магазина и открывайте новые частные комнаты. Существует множество стилей оформления, из которых вы можете выбрать. Нанимайте сотрудников, чтобы улучшить качество обслуживания и создать комфортную и привлекательную обеденную среду — все это имеет решающее значение для вашего карьерного роста!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать My Private Kitchen Dream (Мод Меню) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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