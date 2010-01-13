Описание

My Private Kitchen Dream — это игра-симулятор управления, которая позволяет вам воочию ощутить жизнь частного повара! В этой игре вы будете играть за начинающего частного шеф-повара, начиная с небольшого ресторана и стремясь в полной мере раскрыть свои кулинарные навыки и управленческие способности, в конечном итоге становясь самым популярным кулинарным королем. Управляйте собственным рестораном с частной кухней. Благодаря тщательно продуманному игровому процессу вы откроете различные вкусные рецепты, включая закуски, напитки, основные блюда, сезонные овощи, основные продукты питания и десерты.





Каждое блюдо — это вызов и улучшение ваших кулинарных навыков. От традиционных домашних блюд до творчески безграничных фирменных блюд — каждое блюдо привлечет клиентов с разными вкусами в ваш ресторан! Повышайте уровень своего магазина и открывайте новые частные комнаты. Существует множество стилей оформления, из которых вы можете выбрать. Нанимайте сотрудников, чтобы улучшить качество обслуживания и создать комфортную и привлекательную обеденную среду — все это имеет решающее значение для вашего карьерного роста!