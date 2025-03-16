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Doctor Hero (Мод, Много денег)

Doctor Hero (Мод, Много денег) 1.1.2

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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ant Hill Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
586
Скриншоты
Описание

Doctor Hero - это захватывающая симуляторная игра, где игроки берут на себя роль владельца и главного управляющего медицинской клиники. Эта игра идеально подходит для любителей стратегий и управления, а также для тех, кто интересуется медициной и здравоохранением.


Игра предлагает глубокий и многоуровневый процесс управления клиникой, начиная от приема пациентов и диагностики их состояний, до разработки индивидуальных планов лечения и обеспечения высокого уровня комфорта и удовлетворенности пациентов. Игрокам предстоит нанимать персонал, расширять и улучшать клинику, открывать новые отделения и создавать дополнительные удобства для пациентов, такие как буфеты и зоны отдыха.


"Doctor Hero" отличается качественной графикой и элементами юмора, делая игровой процесс не только увлекательным, но и веселым. Интересные геймплейные находки и разнообразие задач делают эту игру привлекательной для широкого круга игроков. Если вы ищете игру, где можете принимать важные решения и видеть, как они влияют на развитие вашей клиники, "Doctor Hero" - отличный выбор.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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