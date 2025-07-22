Her Only Hero v3.0.0
Супергеройская драма, романтика и школьные тайны в одном лице
В Her Only Hero ты примеряешь маску единственного супергероя города, которому приходится балансировать между спасением мира и школьной жизнью. Твоя тайная личность скрыта от всех — даже от подруги детства, которая влюблена в героя, не зная, что это ты. Всё идёт по плану, пока одна спасённая школьница случайно не раскрывает твою тайну. Вместо того чтобы выдать тебя, она решает присоединиться — и с этого момента ваша жизнь становится куда более напряжённой.
Теперь тебе предстоит справляться не только с учёбой и угрозами городу, но и с романтическими чувствами, возникающими между тобой и тремя разными героинями. Каждая из них — со своим характером, прошлым и мотивами, а одна из них, как оказывается, давно таит обиду на твоё альтер эго и готова мстить. Выбирай, кому довериться, с кем построить отношения и как сохранить баланс между долгом и чувствами. Эмоциональный визуальный роман с выбором и несколькими сценариями — спасёшь ли ты город и своё сердце?
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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