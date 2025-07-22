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Her Only Hero

Her Only Hero v3.0.0

Супергеройская драма, романтика и школьные тайны в одном лице

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Версия:
3.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Interactive Studio Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:20
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

В Her Only Hero ты примеряешь маску единственного супергероя города, которому приходится балансировать между спасением мира и школьной жизнью. Твоя тайная личность скрыта от всех — даже от подруги детства, которая влюблена в героя, не зная, что это ты. Всё идёт по плану, пока одна спасённая школьница случайно не раскрывает твою тайну. Вместо того чтобы выдать тебя, она решает присоединиться — и с этого момента ваша жизнь становится куда более напряжённой.


Теперь тебе предстоит справляться не только с учёбой и угрозами городу, но и с романтическими чувствами, возникающими между тобой и тремя разными героинями. Каждая из них — со своим характером, прошлым и мотивами, а одна из них, как оказывается, давно таит обиду на твоё альтер эго и готова мстить. Выбирай, кому довериться, с кем построить отношения и как сохранить баланс между долгом и чувствами. Эмоциональный визуальный роман с выбором и несколькими сценариями — спасёшь ли ты город и своё сердце?


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал, Новеллы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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