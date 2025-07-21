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Half Blood Gore Sword PvP (Мод, Без рекламы)

Half Blood Gore Sword PvP (Мод, Без рекламы) v1.0.4

Мясорубка на мечах с расчленёнкой и техникой полумеча

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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GrimArc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 00:51
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Half Blood Gore Sword PvP — это хардкорный мультиплеерный экшен, вдохновлённый средневековым реализмом и смертоносной техникой «Half Sword». Участвуй в PvP-сражениях, где каждый удар — это шанс на расчленение, кровавую победу или позорную гибель. Хватай меч ближе к гарде, бей точно и без пощады. Противники не пощадят тебя — реагируй быстро, блокируй точно, наказывай мощно.


Боевая система требует продуманной тактики. Выбирай из десятков реальных видов оружия, создавай уникальные доспехи, собирай лут и улучшай экипировку после каждого поединка. Командные схватки и дуэли — всё решает стиль боя и сталь в руках. Игра не прячется за эффектами — она выплёскивает кровь прямо на экран, чтобы ты прочувствовал всю тяжесть настоящей стали. Ты готов выжить на арене?


Информация о модах
  • Разблокировать без рекламы
  • Разблокировать многопользовательский режим
  • Разблокировать броню

Примечание: если вы видите цены в многопользовательском режиме, магазин (броня) и нет рекламы, просто нажмите кнопку, потому что режим уже разблокирован. Если многопользовательский режим завис, попробуйте сыграть в одиночную игру, хотя бы одну победу, а затем перезапустите игру. Эта игра глючит.

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Half Blood Gore Sword PvP (Мод, Без рекламы) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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