Half Blood Gore Sword PvP (Мод, Без рекламы) v1.0.4
Мясорубка на мечах с расчленёнкой и техникой полумеча
Half Blood Gore Sword PvP — это хардкорный мультиплеерный экшен, вдохновлённый средневековым реализмом и смертоносной техникой «Half Sword». Участвуй в PvP-сражениях, где каждый удар — это шанс на расчленение, кровавую победу или позорную гибель. Хватай меч ближе к гарде, бей точно и без пощады. Противники не пощадят тебя — реагируй быстро, блокируй точно, наказывай мощно.
Боевая система требует продуманной тактики. Выбирай из десятков реальных видов оружия, создавай уникальные доспехи, собирай лут и улучшай экипировку после каждого поединка. Командные схватки и дуэли — всё решает стиль боя и сталь в руках. Игра не прячется за эффектами — она выплёскивает кровь прямо на экран, чтобы ты прочувствовал всю тяжесть настоящей стали. Ты готов выжить на арене?
- Разблокировать без рекламы
- Разблокировать многопользовательский режим
- Разблокировать броню
Примечание: если вы видите цены в многопользовательском режиме, магазин (броня) и нет рекламы, просто нажмите кнопку, потому что режим уже разблокирован. Если многопользовательский режим завис, попробуйте сыграть в одиночную игру, хотя бы одну победу, а затем перезапустите игру. Эта игра глючит.
Скачать Half Blood Gore Sword PvP (Мод, Без рекламы) v1.0.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.