Описание

Half Blood Gore Sword PvP — это хардкорный мультиплеерный экшен, вдохновлённый средневековым реализмом и смертоносной техникой «Half Sword». Участвуй в PvP-сражениях, где каждый удар — это шанс на расчленение, кровавую победу или позорную гибель. Хватай меч ближе к гарде, бей точно и без пощады. Противники не пощадят тебя — реагируй быстро, блокируй точно, наказывай мощно.





Боевая система требует продуманной тактики. Выбирай из десятков реальных видов оружия, создавай уникальные доспехи, собирай лут и улучшай экипировку после каждого поединка. Командные схватки и дуэли — всё решает стиль боя и сталь в руках. Игра не прячется за эффектами — она выплёскивает кровь прямо на экран, чтобы ты прочувствовал всю тяжесть настоящей стали. Ты готов выжить на арене?