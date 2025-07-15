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My Supermarket Journey (Мод, Много денег)

My Supermarket Journey (Мод, Много денег) v1.0.18

Обслуживай покупателей и строй супермаркет мечты шаг за шагом каждый день

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Версия:
1.0.18
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
RabbitStudio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

My Supermarket Journey — казуальный сим-менеджер, в котором ты открываешь двери своего первого магазина и за считанные минуты превращаешь его в популярный торговый центр. Жанр прост: продаёшь молоко, пополняешь полки, щёлкаешь кассой и ловишь благодарность покупателей. Пятиминутная петля втягивает моментально — только расставил батоны, как очередь требует фруктов, а соседний стеллаж уже пустеет. Хочешь удержать поток? Следи, чтобы ценники были честными, а проходы свободными — иначе тётя Ира уйдёт к конкурентам.


Дальше вступает настройка магазина: игра разрешает перекрасить стены, наставить неоновых вывесок и выставить редкие растения прямо у входа. Каждое обновление дарит новые витрины и тематические отделы — от фермерского угла до футуристической зоны гаджетов. С ростом прибыли открываются кассиры-роботы, грузовые ленты и рекламные щиты, что притягивают толпы. Добро пожаловать в вечный круг азарта: расширяй отделы, нанимай персонал, пробивай скидки и докажи, что именно ты умеешь делать покупки праздником.



Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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