Описание

My Supermarket Journey — казуальный сим-менеджер, в котором ты открываешь двери своего первого магазина и за считанные минуты превращаешь его в популярный торговый центр. Жанр прост: продаёшь молоко, пополняешь полки, щёлкаешь кассой и ловишь благодарность покупателей. Пятиминутная петля втягивает моментально — только расставил батоны, как очередь требует фруктов, а соседний стеллаж уже пустеет. Хочешь удержать поток? Следи, чтобы ценники были честными, а проходы свободными — иначе тётя Ира уйдёт к конкурентам.





Дальше вступает настройка магазина: игра разрешает перекрасить стены, наставить неоновых вывесок и выставить редкие растения прямо у входа. Каждое обновление дарит новые витрины и тематические отделы — от фермерского угла до футуристической зоны гаджетов. С ростом прибыли открываются кассиры-роботы, грузовые ленты и рекламные щиты, что притягивают толпы. Добро пожаловать в вечный круг азарта: расширяй отделы, нанимай персонал, пробивай скидки и докажи, что именно ты умеешь делать покупки праздником.



