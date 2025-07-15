My Supermarket Journey (Мод, Много денег) v1.0.18
Обслуживай покупателей и строй супермаркет мечты шаг за шагом каждый день
My Supermarket Journey — казуальный сим-менеджер, в котором ты открываешь двери своего первого магазина и за считанные минуты превращаешь его в популярный торговый центр. Жанр прост: продаёшь молоко, пополняешь полки, щёлкаешь кассой и ловишь благодарность покупателей. Пятиминутная петля втягивает моментально — только расставил батоны, как очередь требует фруктов, а соседний стеллаж уже пустеет. Хочешь удержать поток? Следи, чтобы ценники были честными, а проходы свободными — иначе тётя Ира уйдёт к конкурентам.
Дальше вступает настройка магазина: игра разрешает перекрасить стены, наставить неоновых вывесок и выставить редкие растения прямо у входа. Каждое обновление дарит новые витрины и тематические отделы — от фермерского угла до футуристической зоны гаджетов. С ростом прибыли открываются кассиры-роботы, грузовые ленты и рекламные щиты, что притягивают толпы. Добро пожаловать в вечный круг азарта: расширяй отделы, нанимай персонал, пробивай скидки и докажи, что именно ты умеешь делать покупки праздником.
Неограниченные деньги
Скачать My Supermarket Journey (Мод, Много денег) v1.0.18 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.