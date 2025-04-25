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Linda Brown: Interactive Story (Мод, Unlocked)

Linda Brown: Interactive Story (Мод, Unlocked) 4.0.15

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Версия:
4.0.15
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
The Other Guys
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 21:23
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 519
Скриншоты
Описание

Линда Браун: Интерактивная история - это захватывающая игра, предлагающая игрокам взаимодействовать с увлекательными историями, полными любви, загадок и непредсказуемых поворотов событий. В этой игре вы можете стать частью уникальных сюжетных линий и принимать ключевые решения, влияющие на развитие сюжета и отношений персонажей.


Игры в жанре интерактивных историй становятся все более популярными, так как они позволяют игрокам погрузиться в захватывающие миры и принимать активное участие в развитии сюжета. "Линда Браун: Интерактивная история" предоставляет игрокам возможность создать свой собственный опыт и исследовать разные ветви сюжета, в зависимости от принимаемых ими решений.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Новеллы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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