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Губка Боб: Кулинарный поединок (Мод, Много камней)

Губка Боб: Кулинарный поединок (Мод, Много камней) 5.5.0

Управляйте собственной версией кафе «Красти Краб»
7
1
Скачать (142 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tilting Point
Версия:
5.5.0
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
com.tiltingpoint.spongebob
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
1
Просмотров:
6 531

SpongeBob: Krusty Cook-Off – это увлекательная кулинарная игра, вдохновленная знаменитым персонажем из популярного мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны. Эта игра предлагает игрокам уникальный и захватывающий игровой опыт, где они могут погрузиться в мир любимого героя и управлять собственной версией кафе «Красти Краб».


В ней игроки берут на себя роль Губки Боба, готовя и подавая вкусные блюда посетителям. Игра предлагает различные уровни и задачи, где игрокам предстоит не только быстро готовить, но и умело управлять временем и ресурсами, чтобы удовлетворить запросы клиентов и заработать максимальное количество очков.


Игра отличается красочной графикой, знакомыми персонажами и веселой атмосферой, что делает ее привлекательной для фанатов мультфильма всех возрастов. Кроме того, "SpongeBob: Krusty Cook-Off" предлагает множество уровней и задач, что обеспечивает долгие часы захватывающего геймплея.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество драгоценных камней
    (за драгоценные камни вы можете купить все в игре, монеты, бустеры, ускорить и т. Д.).
 Теги темы: Много кристаллов

Скачать Губка Боб: Кулинарный поединок (Мод, Много камней) 5.5.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Губка Боб: Кулинарный поединок (Мод, Много камней)
142 Мб
Ссылка 2
142 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Губка Боб: Кулинарный поединок (Мод, Много камней)


Комментарии (1)
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Инна
Инна 7 апреля 2022 08:19
Бред, камни ничего не дают без монет
0
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