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Rolly Legs (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)

Rolly Legs (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) 2.56

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Версия:
2.56
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 646
Скриншоты
Описание

Rolly Legs - Очень весёлая гоночная игра для Android. Это не совсем гонки, вы возьмёте под свой контроль робота на 2 ногах. Сможете ли вы пробежать полосу препятствий и дойти до финиша первым?


Что-бы добиваться наилучшего результата, вы должны совершенствовать своего робота постоянно, и вперёд к победе!

Вы сможете скатываться со склонов, подбирая свои ноги под себя и просто катится, таким образом вы сможете набрать максимальную скорость. А на особо сложных участках вы будете использовать свои ноги.


Информация о модах

МОД 1

  • Высокий уровень
  • Нет РЕКЛАМЫ

МОД 2

  • Бесплатные награды
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 Теги темы: Бесплатные покупки, Без рекламы

Скачать Rolly Legs (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) v2.56 MOD APK

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MOD V1 77 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 77 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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