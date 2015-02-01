Описание

Rolly Legs - Очень весёлая гоночная игра для Android. Это не совсем гонки, вы возьмёте под свой контроль робота на 2 ногах. Сможете ли вы пробежать полосу препятствий и дойти до финиша первым?





Что-бы добиваться наилучшего результата, вы должны совершенствовать своего робота постоянно, и вперёд к победе!

Вы сможете скатываться со склонов, подбирая свои ноги под себя и просто катится, таким образом вы сможете набрать максимальную скорость. А на особо сложных участках вы будете использовать свои ноги.