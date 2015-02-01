Версия:
2.56
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Обновлено:
Сегодня, 00:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 646
Описание
Rolly Legs - Очень весёлая гоночная игра для Android. Это не совсем гонки, вы возьмёте под свой контроль робота на 2 ногах. Сможете ли вы пробежать полосу препятствий и дойти до финиша первым?
Что-бы добиваться наилучшего результата, вы должны совершенствовать своего робота постоянно, и вперёд к победе!
Вы сможете скатываться со склонов, подбирая свои ноги под себя и просто катится, таким образом вы сможете набрать максимальную скорость. А на особо сложных участках вы будете использовать свои ноги.
Информация о модах
МОД 1
- Высокий уровень
- Нет РЕКЛАМЫ
МОД 2
- Бесплатные награды
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Скачать Rolly Legs (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) v2.56 MOD APK
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