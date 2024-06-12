android-1.ru / Игры / Аркады / Merge Battle Tactics (Мод, Много денег/Без рекламы)
Merge Battle Tactics (Мод, Много денег/Без рекламы)

Merge Battle Tactics (Мод, Много денег/Без рекламы) 40

4
0
Скачать (50 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
40
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
com.dombole.mergearena
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
954

Если вам нравятся стратегические игры в жанре «три в ряд», вам обязательно понравится Merge Battle Tactics. Найти двух существ одного типа и звездного уровня и объединить их в более сильное существо — простая, но захватывающая концепция. Merge Battle Tactics завоевала сердца геймеров по всему миру своей инновационной игровой механикой и забавными дополнениями. Узнайте, что делает эту игру такой привлекательной, и узнайте, почему она завоевала сердца стольких игроков.


Развитие ваших животных в новые и более мощные формы — захватывающий аспект Merge Battle Tactics. По мере того, как существо получает опыт и уровни, оно претерпевает захватывающую метаморфозу, изменяя свою форму и внешний вид, чтобы отразить свой новый статус. Каждое продвинутое животное также носит корону из звезд, чтобы похвастаться своим превосходством. Самыми слабыми являются те, у кого одна звезда, за ними следуют те, у кого две, а затем в высшей степени могущественные трехзвездные животные. Серебряные звезды слабее золотых, и забавно, как они это делают с цветом. Чтобы дать вам представление о масштабе, нужно, чтобы 16 существ с серебряной звездой объединились в одно существо с золотой звездой с тремя звездами. Видеть, как ваши существа взрослеют и процветают, — это чувство, не похожее ни на какое другое.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги, без рекламы

 Теги темы: Много денег, Без рекламы

Скачать Merge Battle Tactics (Мод, Много денег/Без рекламы) 40 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Merge Battle Tactics (Мод, Много денег/Без рекламы) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Rise of Wendigo: Horror Game (Полная версия)
Rise of Wendigo: Horror Game (Полная версия)
Версия: 1.1
My OldBoy! - GBC Emulator (Полная версия)
My OldBoy! - GBC Emulator (Полная версия)
Версия: 2.0.0
Jetpack Digger (Полная версия)
Jetpack Digger (Полная версия)
Версия: 1.0
Cinema Bar 3D (Мод, Много денег)
Cinema Bar 3D (Мод, Много денег)
Версия: 0.19
Dino Thrash 3D (Мод, Много гемов)
Dino Thrash 3D (Мод, Много гемов)
Версия: 1.6
Guilty! (Мод, Бесплатное обновление)
Guilty! (Мод, Бесплатное обновление)
Версия: 67.07001
Bacteria (Мод, Много денег)
Bacteria (Мод, Много денег)
Версия: 0.2.6
Happy Place Horror Game (Полная версия)
Happy Place Horror Game (Полная версия)
Версия: 1.0.0

Отзывы о Merge Battle Tactics (Мод, Много денег/Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив