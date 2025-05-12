android-1.ru / Игры / Аркады / Bacteria (Мод, Много денег)
Bacteria (Мод, Много денег)

Bacteria (Мод, Много денег) 0.2.9

3
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.2.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 16:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
882
Скриншоты
Описание

Представьте себе мир, где микробы играют главную роль, и вы — их хозяин и командир. Добро пожаловать в захватывающее приключение Bacteria, где вы сможете исследовать и управлять микробным царством, сражаясь с мощными существами природы.


В роли таинственного ученого, поглощенного микробиологией, вы прожили много лет, изучая эти невероятные микроскопические организмы. Ваша страсть и аппетит к микробам привели вас к открытию их потрясающего потенциала. Теперь вы можете взять на себя роль руководителя микробного мира, где все игроки являются естественными видами, а игровое поле представляет собой арену их интенсивного соперничества. В Bacteria вам предстоит управлять различными видами животных, повышая их боевую мощь путем введения специальных микробов. Ваша задача — собрать и развить наиболее эффективные комбинации, чтобы победить вражеские существа и захватить контроль над игровым полем.



Информация о модах

Неограниченные наличные

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Bacteria (Мод, Много денег) v0.2.9 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Bacteria (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Happy Place Horror Game (Полная версия)
Happy Place Horror Game (Полная версия)
Version: 1.0.0
Flying Cut (Мод, Бесплатные награды)
Flying Cut (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.4.4
Modern Cannon Strike (Мод, Много денег)
Modern Cannon Strike (Мод, Много денег)
Version: 4.9
Bubble Titan (Мод, Мгновенная победа)
Bubble Titan (Мод, Мгновенная победа)
Version: 0.1.4
Paper Bad (Мод, Много денег)
Paper Bad (Мод, Много денег)
Version: 2.3.8
Neko Samurai (Мод, Много денег)
Neko Samurai (Мод, Много денег)
Version: 0.71
Plant N Attack (Мод, Без рекламы)
Plant N Attack (Мод, Без рекламы)
Version: 0.2.7
Catch and Devour Idle (Полная версия)
Catch and Devour Idle (Полная версия)
Version: 1.0.0

Отзывы о Bacteria (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив