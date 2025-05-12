Bacteria (Мод, Много денег) 0.2.9
Представьте себе мир, где микробы играют главную роль, и вы — их хозяин и командир. Добро пожаловать в захватывающее приключение Bacteria, где вы сможете исследовать и управлять микробным царством, сражаясь с мощными существами природы.
В роли таинственного ученого, поглощенного микробиологией, вы прожили много лет, изучая эти невероятные микроскопические организмы. Ваша страсть и аппетит к микробам привели вас к открытию их потрясающего потенциала. Теперь вы можете взять на себя роль руководителя микробного мира, где все игроки являются естественными видами, а игровое поле представляет собой арену их интенсивного соперничества. В Bacteria вам предстоит управлять различными видами животных, повышая их боевую мощь путем введения специальных микробов. Ваша задача — собрать и развить наиболее эффективные комбинации, чтобы победить вражеские существа и захватить контроль над игровым полем.
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.