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WindWings: Space Shooter - Galaxy Attack (Мод, Много денег)

WindWings: Space Shooter - Galaxy Attack (Мод, Много денег) 1.3.104

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GCenter
Версия:
1.3.104
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 73 Мб
id приложения:
com.Wind.wings.Space.Shooter
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
4 848

WindWings - захватывающий космический шутер, который отправит вас в захватывающие битвы с космическими монстрами. В роли опытного солдата вам предстоит возглавить армию и собрать флоты, чтобы противостоять этой угрозе.


Одной из особенностей игры является возможность выбора средств боя. У вас есть возможность управлять двумя самолетами в каждом бою. Когда один из них будет уничтожен, вы сможете переключиться на другой и продолжить бой. Каждый самолет имеет свои характеристики, включая стиль, максимальную скорость и типы оружия, что позволяет вам выбрать оптимальную стратегию в каждом сражении.


В игре представлено множество моделей военных кораблей с различными характеристиками. Вы сможете выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашему игровому стилю и предпочтениям. Максимальная скорость, мощность оружия и другие параметры влияют на эффективность вашей атаки и защиты.


WindWings предлагает захватывающий игровой процесс, наполненный динамичными боями и увлекательными миссиями. Вы сможете исследовать космическое пространство Земли, раскрыть его тайны и победить монстров, угрожающих человечеству. Приготовьтесь к захватывающей космической битве и прокажите свое мастерство в WindWings!


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченное количество энергии

 Теги темы: Много денег

Скачать WindWings: Space Shooter - Galaxy Attack (Мод, Много денег) 1.3.104 взлом

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Скачать WindWings: Space Shooter - Galaxy Attack (Мод, Много денег) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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