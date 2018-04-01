WindWings - захватывающий космический шутер, который отправит вас в захватывающие битвы с космическими монстрами. В роли опытного солдата вам предстоит возглавить армию и собрать флоты, чтобы противостоять этой угрозе.





Одной из особенностей игры является возможность выбора средств боя. У вас есть возможность управлять двумя самолетами в каждом бою. Когда один из них будет уничтожен, вы сможете переключиться на другой и продолжить бой. Каждый самолет имеет свои характеристики, включая стиль, максимальную скорость и типы оружия, что позволяет вам выбрать оптимальную стратегию в каждом сражении.





В игре представлено множество моделей военных кораблей с различными характеристиками. Вы сможете выбрать те, которые лучше всего соответствуют вашему игровому стилю и предпочтениям. Максимальная скорость, мощность оружия и другие параметры влияют на эффективность вашей атаки и защиты.





WindWings предлагает захватывающий игровой процесс, наполненный динамичными боями и увлекательными миссиями. Вы сможете исследовать космическое пространство Земли, раскрыть его тайны и победить монстров, угрожающих человечеству. Приготовьтесь к захватывающей космической битве и прокажите свое мастерство в WindWings!