Pocket Mine 3 (Мод, Много денег) 49.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Roofdog Studios LLC
Версия:
49.0.0
Обновлено:
Сегодня, 20:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 078
Pocket Mine 3 (Мод, Много денег) - Откройте для себя интересный и уникальный подземный мир, добывайте самые ценные ресурсы, находите древние сокровища, проводите расследования и следуйте инструкциям, чтобы собрать уникальную коллекцию артефактов, сражаться за них с монстрами и периодически посещать поверхность, чтобы пополнить запасы. Исследуйте множество красивых и интересных мест в поисках ценностей, но стоит опасаться монстров проживающих в некоторых местах. Чтобы достичь новых высот - прокачивайте свою колоду карт и персонажей.
Информация о модах
- Инъекция выносливости
- Активированы двойные наличные
- Активированный магнит
- Карты с мероприятия и музея можно обменять
Скачать Pocket Mine 3 (Мод, Много денег) 49.0.0 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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