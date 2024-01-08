Pocket Mine 3 (Мод, Много денег) - Откройте для себя интересный и уникальный подземный мир, добывайте самые ценные ресурсы, находите древние сокровища, проводите расследования и следуйте инструкциям, чтобы собрать уникальную коллекцию артефактов, сражаться за них с монстрами и периодически посещать поверхность, чтобы пополнить запасы. Исследуйте множество красивых и интересных мест в поисках ценностей, но стоит опасаться монстров проживающих в некоторых местах. Чтобы достичь новых высот - прокачивайте свою колоду карт и персонажей.